Zanardi doorstaat tweede hersenoperatie maar toestand ‘nog altijd kritiek’

Oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi is voor een tweede keer geopereerd aan zijn hersenen sinds zijn ernstige ongeluk. In Siena ging de Italiaan 2,5 uur onder zeil voor een nieuwe ingreep, zijn toestand is sindsdien nog altijd stabiel maar kritiek.

De 53-jarige Zanardi ligt op de intensive care en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Anderhalve week geleden reed hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen aan.

Begin jaren negentig was Zanardi, met weinig succes, actief in de Formule 1. Hij reed voor Jordan, Minardi en Lotus. Hij vervolgde zijn carrière in Amerika, waar hij beduidend meer succes boekte in het CART-kampioenschap, ontstaan als tegenhanger van de Indy Racing League. Hij won de titel in 1997 en 1998.

Na een afschuwelijk ongeval op de Duitse Lausitzring in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd. Opgeven staat niet in het woordenboek van Zanardi en hij keerde terug in de racerij, met aangepaste auto’s. Daarnaast legde hij zich toe op handbiken.

Met het behalen van vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van Londen en Rio inspireerde hij velen.

