Ultieme doorzetter Zanardi vecht opnieuw voor zijn leven

Alex Zanardi is vrijdag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk tijdens een handbiketraining. De Italiaanse coureur die na een zware Champcar-crash beide benen verloor, boekte sindsdien succes als handbiker. Hij won vier gouden medailles op de Paralympische Spelen.

Tijdens een trainingssessie op zijn handbike kwam de 53-jarige Zanardi in een afdaling op de verkeerde weghelft terecht, waar een vrachtwagen hem niet meer kon ontwijken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en Zanardi werd per helikopter naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gevlogen.

In het Le Scotte ziekenhuis in Siena onderging Zanardi onmiddellijk een operatie omdat hij ‘zeer ernstig hoofdletsel’ heeft opgelopen. Dat bevestigen de artsen tegen persbureau Reuters. Sinds de drie uur durende ingrijpende operatie ligt Zanardi aan de beademing op de intensive care. Hoewel hij een stabiele nacht kende, wordt het neurologisch beeld nog altijd als ernstig omschreven.

Begin jaren negentig was Zanardi, met weinig succes, actief in de Formule 1. Hij reed voor Jordan, Minardi en Lotus. Hij vervolgde zijn carrière in Amerika, waar hij beduidend meer succes boekte in het CART-kampioenschap, ontstaan als tegenhanger van de Indy Racing League. Hij won de titel in 1997 en 1998. Na een afschuwelijk ongeval op de Duitse Lausitzring in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd.

Opgeven staat niet in het woordenboek van Zanardi en hij keerde terug in de racerij, met aangepaste auto’s. Daarnaast legde hij zich toe op handbiken. Met het behalen van vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van Londen en Rio inspireerde hij velen. Hopelijk kan het toonbeeld van doorzettingsvermogen ook deze strijd winnen.

Iedereen in de autosportwereld leeft mee met Zanardi, gebruik de hashtag #ForzaAlex om ook jouw steun te betuigen:

Alex, all the @FIA community is supporting you in this cruel moment. Our prayers are with you. You have always been a fighter and you always will be pic.twitter.com/43EhL1fbdp — Jean Todt (@JeanTodt) June 19, 2020

Zanardi vertelde afgelopen week nog alles over zijn bewogen carrière in de podcast Beyond the Grid: