Alex Zanardi mag intensive care opnieuw verlaten

De toestand van voormalig F1-coureur en handbiker Alex Zanardi evolueert gunstig. Het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan meldt een “significatie verbetering op klinisch vlak”. “Zanardi heeft de afdeling intensieve zorgen mogen verruilen voor een semi-intensieve afdeling.”

Zo’n twee maanden geleden belandde Alex Zanardi na een handbike-ongeluk in het ziekenhuis. Eerst verbleef Zanardi een maand in het Le Scotte-ziekenhuis in Siena, sinds juli wordt hij behandeld in het Milanese San Raffaele-ziekenhuis. De Italiaan onderging verschillende operaties en lag ook lange tijd in come vanwege zijn kritieke toestand.

Nu komt het ziekenhuis in Milaan dus met goed nieuws. Zanardi mag de intensive care-afdeling opnieuw verlaten. “Op klinisch vlak is er een significante verbetering vastgesteld”, meldt het ziekenhuis in Milaan in een mededeling. “Zanardi heeft de afdeling intensieve zorgen mogen verruilen voor een semi-intensieve afdeling.”

Begin jaren negentig was Zanardi, met weinig succes, actief in de Formule 1. Hij reed voor Jordan, Minardi en Lotus. Hij vervolgde zijn carrière in Amerika, waar hij beduidend meer succes boekte in het CART-kampioenschap, ontstaan als tegenhanger van de Indy Racing League. Hij won de titel in 1997 en 1998. Na een afschuwelijk ongeval op de Duitse Lausitzring in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd. Na een terugkeer in de racerij legde Zanardi zich toe op handbiken. Als handbiker won hij twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud in Rio de Janeiro in 2016.

