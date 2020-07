Zanardi vierde keer geopereerd, toestand opnieuw stabiel

Voormalig F1-coureur Alex Zanardi is in Milaan voor de vierde keer geopereerd. Dat meldt het San Raffaele-ziekenhuis. De operatie was nodig nadat er opnieuw complicaties optraden aan het hoofdtrauma dat hij vorige maand opliep bij een zwaar ongeluk met zijn handbike.

Alex Zanardi raakte iets meer dan een maand geleden ernstig gewond bij een ongeluk tijdens een handbiketraining. De 53-jarige Zanardi kwam in een afdaling op de verkeerde weghelft terecht, waar een vrachtwagen hem niet meer kon ontwijken. Hij werd overgebracht naar het universiteitsziekenhuis van Siena, waar hij drie operaties onderging en een maand in een kunstmatige coma werd gehouden. Vorige week was zijn situatie stabiel genoeg om overgeplaatst te worden naar een gespecialiseerde kliniek.

Enkele dagen later volgde het bericht dat de situatie van Zanardi opnieuw achteruit ging. Hij werd overgeplaatst naar het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij op intensive care terechtkwam. Inmiddels heeft Zanardi een vierde operatie ondergaan. Het ziekenhuis laat in een statement weten dat die operatie goed is verlopen.

“De klinische en radiologische tests bevestigen de succesvolle uitkomst van de behandelingen. De huidige klinische toestand van de patiënt, die nog steeds op de intensive care verblijft, lijkt stabiel te zijn”, meldt het San Raffaele-ziekenhuis.

