Zanardi weer opgenomen op intensive care, ‘toestand niet stabiel’

Oud-Formule 1-coureur en Paralympisch kampioen Alex Zanardi is opnieuw opgenomen op de intensive care, als gevolg van het ernstige ongeluk dat hij medio juni had op zijn handbike.

Zanardi, die eerder beide benen verloor bij een Indycar-ongeluk, kwam op zijn handbike tot botsing met een vrachtwagen en liep daarbij ‘zeer ernstig hoofdletsel’ op. Na meerdere operaties en enige tijd in een kunstmatige coma te zijn gehouden waar hij ook weer uit is gehaald, werd hij begin deze week uit het ziekenhuis van Siena ontslagen en overgebracht naar een revalidatiecentrum.

De 53-jarige Italiaan is nu echter toch weer teruggebracht naar het ziekenhuis, dit keer in Milan, en ligt daar op de intensive care. Zijn toestand zou, zo bericht persbureau Reuters, niet langer stabiel zijn. Verdere mededeling doet het ziekenhuis vooralsnog niet.

Zanardi reed van 1991 tot en met 1994 Formule 1 en daarna weer in 1999. In 41 Grands Prix voor teams als Jordan, Lotus en Williams scoorde hij één punt. Tussendoor en daarna reed hij ChampCar in Amerika, waar hij in 1997 en 1998 kampioen werd. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeluk tijdens een ChampCar-race op de Lausitzring.

Na een lange periode van revalideren, keerde Zanardi terug in de autosport, met speciaal aangepaste auto’s in de GT- en toerwagenracerij. Daarnaast legde hij zich toe op het handbiken, een discipline waarin hij tijdens de Paralympische Spelen van 2012 en 2016 meerdere medailles won, waaronder vier keer goud.

