Zanardi minstens tot volgende week in coma, ‘mogelijk blind’

De toestand van Alex Zanardi blijft enkele dagen na zijn ongeval ongewijzigd. De Italiaan werd na zijn ongeval moet spoed geopereerd omdat hij een ernstig hoofdletsel had opgelopen, sindsdien wordt de coureur/handbiker in een coma gehouden.

De situatie van Alex Zanardi is onveranderd maar stabiel. Sinds zijn operatie vrijdag wordt de Italiaan in een coma gehouden. “De patiënt heeft ook de vierde nacht op de intensive care-afdeling van de polikliniek Santa Maria alle Scotte in Siena doorgebracht in stabiele omstandigheden”, meldt het Le Scotte ziekenhuis in Siena.

Omdat Zanardi sinds zijn operatie in coma ligt, is zijn neurologische toestand onduidelijk. “De ernst van het neurologische beeld blijft ongewijzigd”, gaat het statement verder. Het ontwaken uit de kunstmatige coma “wordt pas vanaf volgende week overwogen”. Tot dan zal er dus ook geen duidelijkheid komen over de toestand van Italiaan.

Volgens het Duitse sport.de “loopt Zanardi het risico beide ogen te verliezen”. Dat zou het gevolg zijn van de ernstige verwondingen aan het gezicht en het hoofd die Zanardi opliep. Ondertussen wordt ook het onderzoek naar het ongeval voortgezet. De 44-jarige chauffeur, met wiens vrachtwagen Zanardi in botsing kwam, meldde dat de coureur de controle over zijn handbike verloor en twee keer omsloeg. Volgens de vrachtwagenchauffeur had de aanrijding niet voorkomen kunnen worden.

