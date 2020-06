Paus schrijft brief aan Zanardi, ziekenhuis komt pas met update wanneer situatie verandert

Het verhaal van ultieme doorzetter Alex Zanardi heeft zelfs paus Franciscus bereikt. De kerkelijke leider betuigt in een brief zijn respect aan de Italiaan. “Je hebt ons geleerd hoe te leven.”



Paus Franciscus dankt Zanardi in zijn brief voor zijn strijd- en levenslust. “Beste Alessandro, jouw verhaal is een voorbeeld om weer te slagen na een onverwachte hindernis. Je hebt ons geleerd hoe te leven. Ik dank je voor de kracht die je anderen geeft. Ik bid voor je in deze moeilijke tijden.”, schrijft de paus.

Zanardi raakte vorige week zwaargewond toen hij op met handbike met een vrachtwagen botste. De 53-jarige Italiaan liep bij het ongeval een zwaar hoofdletsel op en ligt momenteel in coma in een ziekenhuis in Siena.

Lees ook: Zanardi minstens tot volgende week in coma, ‘mogelijk blind’

Ziekenhuis stopt met updates

Ondertussen maakte het Le Scotte ziekenhuis in Siena bekend te stoppen met de dagelijkse updates over de toestand van Zanardi. Het ziekenhuis zal pas opnieuw berichten over de situatie van de Italiaan zodra die verandert. Die beslissing werd genomen in samenspraak met de familie van Zanardi.

Lees ook: Ultieme doorzetter Zanardi vecht opnieuw voor zijn leven