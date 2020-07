Alex Zanardi na een maand ontslagen uit ziekenhuis

Voormalig F1-coureur Alex Zanardi is ontslagen uit het ziekenhuis van Siena. Ruim een maand na zijn zwaar handbike-ongeval wordt de Italiaan overgebracht naar een neurologisch revalidatiecentrum.

Alex Zanardi belandde iets meer dan een maand geleden, op 19 juni, in het ziekenhuis nadat hij tijdens een handbike-training botste met een vrachtwagen. De voormalig F1-coureur werd in een kunstmatige coma gehouden en onderging drie operaties, maar ondertussen is hij aan de betere hand.

Eind vorige week werd Zanardi uit zijn kunstmatige coma gehaald. “Na vijf weken in ons ziekenhuis is zijn toestand stabiel genoeg om een verplaatsing naar een neurologisch centrum toe te staan”, meldt het ziekenhuis.

Begin jaren negentig was Zanardi, met weinig succes, actief in de Formule 1. Hij reed voor Jordan, Minardi en Lotus. Hij vervolgde zijn carrière in Amerika, waar hij beduidend meer succes boekte in het CART-kampioenschap, ontstaan als tegenhanger van de Indy Racing League. Hij won de titel in 1997 en 1998. Na een afschuwelijk ongeval op de Duitse Lausitzring in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd.

