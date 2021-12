Voormalig Formule 1-coureur en paralympisch atleet Alessandro Zanardi is weer thuis, na achttien maanden in meerdere ziekenhuizen te hebben gelegen.

De 55-jarige Italiaan raakte in juni 2020 zwaargewond bij een ongeluk met zijn handbike. Tijdens een wedstrijd op de openbare weg kwam de oud-coureur frontaal in botsing met een vrachtwagen. Hij liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Zanardi onderging in de afgelopen anderhalf jaar meerdere operaties en revalideerde in een gespecialiseerde kliniek. Na 18 maanden is hij eindelijk weer thuis, waar zijn revalidatie zal worden voortgezet.

“Een belangrijke stap was dat Alex een paar weken geleden het ziekenhuis kon verlaten en nu weer bij ons thuis is”, laat Zanardi’s vrouw Daniela in een verklaring weten. “We hebben hier erg lang op moeten wachten en zijn erg blij dat het nu mogelijk was, ook al staan er in de toekomst nog tijdelijke verblijven in speciale klinieken gepland om speciale revalidatietherapieën uit te voeren.”

Lees ook: Alex Zanardi mag intensive care opnieuw verlaten

Dat Zanardi nog lang niet hersteld is van het ongeluk, bewijst het feit dat “het herstel een lang proces blijft”, waarbij onder meer “fysiotherapeuten, neuropsychologen en logopedisten” betrokken zijn. “Natuurlijk zijn er tegenslagen en die kunnen zich nog steeds voordoen. Soms moet je ook twee stappen terug doen om één stap vooruit te kunnen zetten. Maar Alex bewijst keer op keer dat hij een echte vechter is”, vervolgde Daniela Zanardi. “We kunnen nog steeds niet voorspellen hoe zijn herstel zich verder zal ontwikkelen. Het is nog een lange en uitdagende weg die Alex met veel vechtlust aanpakt.”

Zanardi reed tussen 1991 en 1999 41 Grands Prix voor Jordan. Minardi, Lotus en Williams. In 1997 en 1998 werd hij met Chip Ganassi Racing kampioen in de Amerikaanse CART Series. In 2001 kwam er een abrupt einde aan zijn autosportcarrière toen hij op de Lausitzring bij een zwaar ongeluk beide benen verloor. Zanardi ging niet bij de pakken neerzitten en begon een carrière in het handbiken. In die sport won hij meerdere gouden paralympische medailles en wereldtitels. Ook keerde hij – in een speciaal geprepareerde auto – terug in de autosport.