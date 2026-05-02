Isack Hadjar betreurt de achterstand op Max Verstappen na de sprintkwalificatie in Miami. De jonge Parijzenaar wist zich vrijdag bij de snelste tien te plaatsen, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de negende tijd. Beide Red Bull-coureurs profiteerden van hetzelfde upgradepakket, maar toch moest Hadjar een seconde toegeven op de Nederlander. Gefrustreerd stond hij de media te woord.

De nieuwe upgrades zijn volgens Max Verstappen een stap in de goede richting. “We stijgen in ieder geval boven het middenveld uit”, klonk het vrijdag optimistisch. Toch is er op veel vlakken nog ruimte voor verbetering. Zo presteert de RB22 niet optimaal in de snelle bochten. Desondanks wist Verstappen er een vijfde tijd uit te slepen tijdens de sprintkwalificatie, waarmee hij George Russell en Lewis Hamilton achter zich liet. Hadjar moest zich ondertussen tevreden stellen met P9.

Raadsel

In gesprek met Canal+ uitte de Fransman zijn frustratie. “Eerlijk gezegd, worstel ik sinds vanochtend al met de auto”, verzuchtte hij. “Ik begrijp niet echt wat er aan de hand is, maar natuurlijk is dit resultaat frustrerend; ik ben nota bene een seconde langzamer dan mijn teamgenoot.” Hadjar kon zich in de eerste drie Grands Prix geregeld meten met Verstappen. Bovendien wist hij hem in de kwalificaties in Australië en Japan te verslaan. Nu staat hij echter voor een raadsel. “Ik heb altijd geweten waarom ik langzamer was en waarom ik soms sneller was dan hij in de eerste drie Grands Prix. Maar een seconde? We zullen moeten uitzoeken waarom.”

“Ik weet dat ik nog steeds kan rijden”, vervolgde Hadjar strijdvaardig. “Daarbij is het lastig om de ontwikkelingen in deze context te analyseren, dat is zeker. Ik geniet helemaal niet van de auto. Voor mij is het nog geen grote stap voorwaarts, maar Max (Verstappen, red.) heeft zeker een halve seconde gewonnen ten opzichte van de polepositie. Dat is uiteraard het beste resultaat van het jaar voor ons.”

