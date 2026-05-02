Waar Mercedes de eerste drie Grands Prix domineerde, leken McLaren en Ferrari opeens de dienst uit te maken tijdens de sprintkwalificatie in Miami. Antonelli wist een één-tweetje voor de papaja’s te voorkomen, maar George Russell kwam vrijdag niet verder dan de zesde tijd. De Engelsman is onder de indruk van de inhaalslag die zijn concurrenten hebben gemaakt. “Ze waren sneller dan wij”, oordeelde hij na afloop.

Zowel McLaren als Ferrari heeft een significant upgradepakket meegenomen naar Miami. De SF-26 telt maar liefst elf upgrades, waaronder de inmiddels bekende ‘Macarena’-achtervleugel, een ontwerp dat Red Bull inmiddels heeft gekopieerd op de RB22. Uiteindelijk was het echter McLaren – dat van oudsher goed gedijt op het Miami International Autodrome – dat poleposition veroverde. Lando Norris claimde P1, gevolgd door Antonelli en teamgenoot Oscar Piastri.

‘Sneller dan wij’

Russell werd ondertussen teruggedrongen naar de zesde plaats, ook achter Charles Leclerc en Max Verstappen. “Het is behoorlijk verrassend hoe groot de sprong is die McLaren en Ferrari hebben gemaakt”, verzuchtte de Brit na afloop. Hij noemde de snelheid van beide teams ‘indrukwekkend’ en stelde zelfs dat Mercedes tekortkwam ten opzichte van de concurrentie uit Woking en Maranello. “We wisten dat ze het gat waarschijnlijk wel zouden dichten, maar ze waren gewoon sneller dan wij.”

“Miami is eerlijk gezegd niet mijn favoriete circuit, zeker niet onder deze hete omstandigheden”, voegde Russell eraan toe. “Mijn banden raakten vaak oververhit in het bochtige middengedeelte en ik had moeite om de juiste balans te vinden. Ik heb geen ideale uitgangspositie, en sprintraces bieden doorgaans weinig inhaalmogelijkheden”, besloot hij terneergeslagen. “Hopelijk verlies ik niet te veel posities bij de start. Daarna zien we wel wat er mogelijk is.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.