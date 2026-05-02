Max Verstappen kan tijdens de 24 uur van de Nürburgring rekenen op de steun van Lando Norris. De Engelsman volgde de GT3-verrichtingen van zijn F1-collega de afgelopen maanden op de voet. Vorige maand kreeg Norris na een bandentest op de Grand Prix-layout van de Nürburgring bovendien de kans om zelf een rondje over de Nordschleife te rijden. “Dat was het leukste dat ik het hele jaar heb gedaan”, gaf hij toe.

De media in Miami vroegen Norris naar zijn ‘toeristenrondje’ over het beruchte Duitse circuit. Na de Pirelli-bandentest stapte de regerend F1-kampioen in een McLaren-straatauto voor een uitstapje naar de Nordschleife. “Het was het leukste dat ik het hele jaar heb gedaan”, klonk het enthousiast. “Het was echt geweldig. Ook omdat het een circuit is waarop ik al jaren heb geoefend in de simulator. Het is zo’n baan waar iedereen gewoon een keer op wil rijden, of je nu een coureur bent of niet.”

‘Heb alles gezien’

“Volgens mij maakt het niet uit in welke auto je over dit circuit rijdt, je hebt waarschijnlijk altijd plezier”, vervolgde hij. “In een McLaren was het eng en leuk tegelijk”, grijnsde Norris, “maar het was gaaf dat ik dit van mijn lijstje kon afvinken. Hoewel ik al jaren in de Formule 1 zit en talloze keren op de Nürburgring ben geweest, was dit mijn eerste kans om ook echt van de Nordschleife te proeven.” Vriend en collega-coureur Max Verstappen neemt halverwege mei deel aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander kan rekenen op de steun van Norris, die zijn Nordschleife-avonturen op de voet heeft gevolgd.

“Ik heb alle onboards gezien en kende de baan al uit mijn hoofd”, lichtte Norris toe. “Dus hoewel het de eerste keer was, voelde het alsof ik het circuit al kende. Daarbij heb ik ook gekeken naar alle GT-races die Max heeft gereden.” Over de vraag of hij Verstappen gaat aanmoedigen in mei: “Ik ga kijken, misschien niet de volledige 24 uur, maar zoveel mogelijk. En ik ga Max aanmoedigen, want ik respecteer enorm wat hij doet. Ik heb er de afgelopen weken van genoten om hem bezig te zien, ook in de gevechten met Christopher Haase. Het is echt gaaf om hem te volgen, dus ik ga zeker kijken.”

