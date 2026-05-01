George Russell volgt de Nürburgring-verrichtingen van Max Verstappen op de voet, zo gaf hij toe in aanloop naar de GP van Miami. Terwijl de Nederlandse Red Bull-coureur zich tijdens de voorjaarsstop uitleefde op de beruchte Nordschleife, moest de Brit genoegen nemen met een Pirelli-bandentest op de Grand Prix-layout van het Duitse circuit. In de toekomst hoopt Russell echter in de voetsporen te treden van zijn rivaal.

Tijdens een persmoment in Miami werd Russell gevraagd naar de recente uitstapjes van Verstappen en diens deelname aan de 24-uursrace halverwege mei. “Ja, ik heb naar Max gekeken op de Nordschleife”, gaf hij toe. Hij onthulde bovendien dat hij enigszins jaloers is dat Verstappen zijn F1-verplichtingen kan combineren met GT3-races. “Ik zou zonder enige twijfel ook een keer op de Nordschleife willen racen”, vervolgde hij. “Ik heb daar eerder al gereden en daarnaast honderden simulatorrondjes afgewerkt. Maar ik weet niet wanneer ik er daadwerkelijk een wedstrijd zal rijden.”

Baanrecord

Russell onthulde ook dat hij, net als Verstappen, ooit het baanrecord op de Nordschleife heeft willen verbreken met een F1-auto. Mercedes zag echter de risico’s van een dergelijke recordpoging en stak daar – net als Red Bull bij Verstappen – een stokje voor. “Ik heb ooit geprobeerd Toto (Wolff, red.) te overtuigen om met een F1-auto een gooi te doen naar het record”, vertelde hij. “Maar nu ben ik erop gefocust om het wereldkampioenschap te winnen”, verzekerde de Engelsman. Het baanrecord voor een productieauto is al in handen van Mercedes, dat met de AMG One een rondje van 6:29.090 klokte. Het absolute record staat op naam van de Porsche 919 Hybrid Evo.

Wanneer Russell meerdere titels heeft gewonnen, hoopt hij zijn horizon wel te verbreden met uitstapjes naar andere raceklassen. “Als ik vier wereldtitels op zak heb, ga ik hopelijk ook op de Nordschleife racen”, vervolgde hij, “terwijl ik ook van mijn F1-seizoen blijf genieten.” Gevraagd naar een recordpoging in een F1-auto, reageerde hij: “We moeten een manier vinden om de auto hoger af te stellen. Misschien gebeurt het ooit nog”, besloot hij met een knipoog.

