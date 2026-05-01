Max Verstappen bezorgde een aantal fans de schrik van hun leven in Miami. Een drietal supporters werd in de paddock gevraagd wat ze tegen de viervoudig wereldkampioen zouden willen zeggen in aanloop naar het raceweekend. Nog voordat ze konden antwoorden, verscheen Verstappen ten tonele. “Ik wachtte tot jullie iets gemeens zouden zeggen”, grapte hij, waarna hij foto’s maakte en handtekeningen uitdeelde.

De donderdag in Miami stond ook voor Max Verstappen in het teken van mediaverplichtingen. Doorgaans is het een ietwat saaie dag voor de Nederlandse racevedette, maar tussen alle vragen over competitiviteit, de F1-reglementen en zijn toekomst binnen Red Bull was er in Florida ook ruimte voor luchtigheid. Zo kreeg Verstappen de kans om een aantal trouwe fans te verrassen.

Drie Red Bull-supporters werd in de paddock gevraagd wat ze tegen Max Verstappen zouden willen zeggen in aanloop naar de GP van Miami. Van een afstandje keek de Nederlander ongezien toe. “Of je vraagt het gewoon aan mij?”, verraste hij hen uiteindelijk. Verbouwereerd deinsden de supporters achteruit, waarna Verstappen hen geruststellend een hand toereikte. “Ik kan niet geloven dat je hier bent”, klonk het beduusd. “Ik wachtte gewoon tot jullie iets gemeens over me zouden zeggen”, grapte Verstappen tot slot.

