George Russell verdedigt de meest recente wijzigingen in de F1-reglementen. Tijdens de eerste drie races werd er veel geklaagd over de nieuwe motorformule, terwijl de veelbesproken crash van Oliver Bearman in Japan de gevaren van de focus op energiebeheer blootlegde. Voor Miami heeft de FIA een aantal aanpassingen doorgevoerd, al stellen die niet iedereen tevreden. Russell merkt echter op dat de belangrijkste zorgen zijn weggenomen.

In het kort richten de aanpassingen zich op de energieverdeling tijdens kwalificatieronden, waardoor coureurs weer vol gas kunnen rijden. Daarnaast wil de FIA de snelheidsverschillen tussen auto’s gedurende de race verkleinen, om gevaarlijke situaties zoals bij de crash van Bearman te voorkomen. Mercedes profiteerde in de openingsraces van een aanzienlijk snelheidsvoordeel ten opzichte van de concurrentie; de Duitse renstal won de eerste drie Grands Prix op rij.

Toen George Russell tijdens een persmoment in Miami werd gevraagd naar de wijzigingen – ook met het oog op de dominantie van Mercedes – reageerde hij scherp: “De vraag is: wat probeer je te bereiken met deze wijzigingen? Wil je de snelste auto over één ronde? Wil je de snelheidsverschillen verkleinen om gevaarlijke situaties te voorkomen? Of wil je voorkomen dat auto’s snelheid verliezen aan het einde van een recht stuk? Of juist het uitrollen tijdens een kwalificatieronde tegengaan?”

Kritiek vanuit de langzamere teams

“De grootste zorg was de nadruk op lift and coast tijdens een kwalificatieronde”, vervolgde Russell. “Dat is nu verleden tijd. Het aanzienlijke snelheidsverlies aan het einde van het rechte stuk tijdens kwalificaties – dat is verleden tijd. En ook het temperen van snelheidsverschillen bij het inhalen behoort nu tot het verleden.” Een van de eerste voorstellen om de motorproblemen in te perken, was het verlagen van het batterijvermogen. Volgens Russell zou zo’n maatregel de Formule 1 echter verder ondermijnen.

“Die suggesties om het vermogen van de elektromotor tot 200 kilowatt te verlagen? Dan kunnen we net zo goed in de Formule 2 gaan rijden”, reageerde hij kritisch. “De FIA heeft naar de klachten geluisterd en gedaan wat we wilden”, stelde Russell. “Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die er niet blij mee zijn, vooral degenen die lager in de pikorde staan”, voegde hij eraan toe. “Maar we hebben aangegeven waar we niet tevreden over waren, en de FIA heeft de regels aangepast en grotendeels bereikt wat we vroegen.”

