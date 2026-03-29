De Grand Prix van Miami is in 2026 de vierde ronde van het F1-seizoen. Na de onverwachte voorjaarsstop in april, als gevolg van de geannuleerde races in Bahrein en Saoedi-Arabië, reist de koningsklasse naar de Verenigde Staten voor het eerste raceweekend op Amerikaanse bodem. De populaire badplaats vormt opnieuw het decor voor een sprintweekend. Bekijk hier het volledige tijdschema voor de GP van Miami 2026, met Nederlandse tijden.

Luxe en weelde: daar draait het tijdens de GP van Miami allemaal om. Waar het raceweekend in Houston, Texas meer een autosportevenement is voor de doorsnee Amerikaan, is het sprintweekend in Florida juist een luxe bijeenkomst voor de internationale jetset. Het circuit staat bekend om zijn uitdagende lay-out met 19 bochten en een lengte van 5,412 kilometer. Opvallend is ook de aangelegde nep-jachthaven, die voor een unieke sfeer zorgt tijdens het raceweekend. Dit jaar wordt daar bovendien een heuse superjacht-tribune aan toegevoegd.

De Grand Prix van Miami staat ook in het teken van het sprintformat, waarbij de sprintkwalificatie op vrijdag en de sprintrace op zaterdag plaatsvinden. Tijdens de eerste edities domineerde Max Verstappen in Miami, met overwinningen in 2022 en 2023. Daarna wisten McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri de race ieder eenmaal te winnen. In de komende jaren zullen daar nog veel nieuwe winnaars aan worden toegevoegd. Miami ondertekende vorig jaar een nieuw monstercontract, waarmee de kustplaats tot en met 2041 op de kalender blijft staan.

Tijdschema GP Miami 2026

Vrijdag 1 mei

VT1: 18.30 – 19.30 uur

Sprintkwalificatie: 22.30 – 23.15 uur

Zaterdag 2 mei

Sprint: 18.00 – 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 – 23.00 uur

Zondag 3 mei

Race: 22.00 – 00.00 uur



