De FIA, FOM en de lokale organisatie hebben zojuist bekendgemaakt dat de start van de Grand Prix van Miami zondag met drie uur wordt vervroegd. De nieuwe aanvangstijd is 13.00 uur lokale tijd, hetgeen neerkomt op 19.00 uur Nederlandse tijd. Reden voor de wijziging is omdat er later op de dag noodweer met onweersbuien wordt verwacht.

Het besluit, dat al even in de lucht hing, is genomen om de kans op verstoringen van de Formule 1-race zo klein mogelijk te houden. Mercedes-coureur en WK-leider Kimi Antonelli start de GP van Miami vanaf pole position, met naast hem Max Verstappen op P2.

