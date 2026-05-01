Max Verstappen toonde zich vrijdagavond in Miami, na zijn vijfde tijd in de sprintkwalificatie, tevreden over het resultaat. “De balans van de auto voelde een stuk beter. Natuurlijk, er zijn nog steeds zaken voor verbetering vatbaar, maar dit is echt een positieve stap voor ons”, aldus de Red Bull-coureur meteen na afloop van de sessie.

Verstappen concludeerde tevreden dat de achterstand op de concurrentie is geslonken. “De laatste paar races zaten we er meer dan een seconde achter. Ik zou zeggen dat we dat gat nu bijna hebben gehalveerd, dus dat is positief. We zijn nog steeds vrij zwak in de eerste sector, die voornamelijk uit snelle bochten bestaat, dus we weten dat we daar vooral aan moeten werken. De rest voelde allemaal wat beter in balans, dus daar zijn we blij mee; het lijkt er in ieder geval op dat we het middenveld achter ons hebben gelaten. Het is nog niet precies waar we het willen hebben, maar ik heb in ieder geval het gevoel dat de auto me meer vertrouwen geeft en dat ik er wat meer rondetijd uit kan halen. En dat is positief.”

De sprintpole ging vrijdag naar wereldkampioen Lando Norris, voor WK-leider Kimi Antonelli. Daarachter volgden respectievelijk Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen en George Russell.

Lees hier alles over de GP Miami