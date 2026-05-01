Na de onvoorziene voorjaarsstop en een hele maand zonder Grands Prix, wordt er dit weekend eindelijk weer geracet in de Formule 1. Miami is het decor voor deze vierde ronde van het kampioenschap en tevens het tweede sprintweekend van het jaar. Max Verstappen en consorten mogen op vrijdag direct aan de bak; volg hieronder ons liveverslag van de sprintkwalificatie voor de GP van Miami.

SQ1: Eerste auto’s op de baan

Het circuit is vrijgegeven en de eerste auto’s begeven zich op de baan. De sprint kent een eigen, verkorte kwalificatieprocedure, verdeeld in drie secties. SQ1, SQ2 en SQ3 duren respectievelijk 12, 10 en 8 minuten, met daartussen zeven minuten pauze. Bovendien zijn de coureurs verplicht om in elke sessie nieuw rubber te gebruiken; mediumbanden in SQ1 en SQ2 en softbanden voor SQ3.

Regerend wereldkampioen Lando Norris is de eerste die zich aan een snelle ronde waagt in SQ1. Zijn eerste poging wordt echter gedwarsboomd door Lance Stroll, die in de laatste sector van de baan is geschoten. Er wordt kort met de gele vlag gezwaaid, waardoor Norris zijn snelle ronde moet afbreken. Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Max Verstappen ondervinden geen hinder en schieten – in die volgorde – naar de top van de tijdlijsten.

Norris herpakt zich en tekent voor de snelste tijd: 1:28.723. Teamgenoot Oscar Piastri volgt op een halve seconde afstand en maakt het één-tweetje compleet voor McLaren. Lance Stroll heeft zijn AMR26 ondertussen in de garage geparkeerd; hij komt niet meer in actie.

