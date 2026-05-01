Tijdens het laatste raceweekend in Japan flirtte Fernando Alonso – mogelijk ingegeven door het kersverse vaderschap en de weinig competitieve Aston Martin – openlijk met zijn pensioen. Vijf weken later verscheen de Spanjaard in de paddock in Miami, nog altijd onzeker over zijn toekomst in de Formule 1. Hij benadrukte opnieuw dat hij wil stoppen op een hoogtepunt. Rond de zomer wil Alonso definitief beslissen of hij zijn contract nog één keer verlengt.

Tegenover de pers in Miami onthulde Alonso dat hij regelmatig gesprekken voert met Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll over zijn aflopende contract en een eventueel pensioen. “We hebben elkaar vorig weekend nog ontmoet in Monaco”, vertelde de tweevoudig wereldkampioen.

“Maar eerlijk gezegd hebben we nooit écht over de toekomst gesproken. Eigenlijk zijn we grotendeels eensgezind en praten we meer over de huidige situatie dan over de toekomst.” Toch loopt de huidige samenwerking met Aston Martin na dit jaar ten einde. “Ik weet dat ik dit jaar, waarschijnlijk rond de zomer of vlak daarna, een beslissing moet nemen over mijn toekomst, maar op dit moment ben ik daar nog niet mee bezig.”

‘Blijf altijd racen’

Een duidelijke voorkeur voor stoppen of doorgaan heeft Alonso niet. “Ik moet het ook met mijn familie bespreken”, verduidelijkte hij. “Ik leg het eerst voor aan mijn dierbaren en besluit dan wat ik ga doen. Als ik blijf racen, verwacht ik meer van volgend jaar, wanneer dit project zijn tweede jaar ingaat”, beloofde Alonso. Overigens betekent een afscheid van de Formule 1 niet dat hij stopt met racen – integendeel. “Ik weet dat ik dan in een andere klasse ga rijden. Ik heb al vaker aangegeven dat de Dakar Rally me interesseert.”

“Als ik kan winnen in de langeafstandsracerij, Formule 1 én rally’s over lange afstanden, zou dat waarschijnlijk een unicum zijn”, glunderde hij. “Daarbij heb ik twee weken geleden nog getest met een Valkyrie-prototype en dat voelde ook goed.” Aston Martin neemt met de Valkyrie-hypercar deel aan het WEC. “Misschien ga ik weer meedoen aan de 24 uur van Le Mans”, mijmerde Alonso, die al tweemaal zegevierde in de befaamde etmaalrace. “Ik blijf hoe dan ook racen en zal ook altijd verbonden blijven aan het team – ik voel me er wel gerust over.”

Hoogtepunt

Alonso benadrukte nogmaals dat hij het liefst stopt op een hoogtepunt. “Maar je kunt niet altijd kiezen wanneer je stopt”, gaf hij toe. “Dat is alleen Nico Rosberg gelukt.”

Na het veroveren van de titel in 2016 hing de Duitser zijn racepak prompt aan de wilgen. “Ik ben heel ontspannen en tevreden met mijn carrière”, voegde de Spanjaard eraan toe. “Ik ben dankbaar voor alles wat de sport me heeft gebracht. Sinds mijn terugkeer in 2021 is het een geschenk geweest om te blijven racen en competitief te zijn. Ik wil de sport verlaten op een moment dat ik me nog snel voel.”

“Ik wil niet stoppen wanneer iedereen me verslaat, wanneer ik me langzaam voel en fouten begin te maken”, lichtte Alonso toe. “Nu zit ik op 100 procent en ik wil met datzelfde gevoel vertrekken.” Uiteraard kan ook het team ervoor kiezen om het contract van de Spanjaard niet te verlengen. “Ik presteer goed genoeg om te laten zien dat ik resultaten kan leveren”, verzekerde hij echter. “Als de auto competitief is, help ik het team zo goed als ik kan. Daarom denk ik dat de keuze grotendeels bij mij ligt.”

