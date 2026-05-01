Franco Colapinto droomt openlijk van een terugkeer van de Argentijnse Grand Prix. Tussen 1953 en 1998 stond zijn thuisland maar liefst 21 keer op de F1-kalender, maar sindsdien bleef een rentree uit. De komst van Colapinto – de eerste Argentijn in de koningsklasse sinds 2001 – heeft de roep om een nieuwe GP echter opnieuw aangewakkerd; naar verluidt trok een recente demonstratierun in Buenos Aires al 600.000 toeschouwers.

Tijdens de voorjaarsstop racete Colapinto met oude Alpine-bolides door de straten van de Argentijnse hoofdstad. Daarmee werd nog eens onderstreept hoe sterk de Formule 1 leeft onder de lokale bevolking. “Je kunt dit allemaal uitleggen, maar het is veel makkelijker om met video’s of foto’s te laten zien wat er daadwerkelijk kan gebeuren tijdens een race in Argentinië”, aldus Colapinto tegenover de pers in Miami. “Ik denk dat dit een fantastische manier is om te laten zien wat ze kunnen en hoeveel Argentinië voor de Formule 1 kan betekenen. Het zou enorm zijn.”

Passie

“De autosport is na voetbal de tweede populairste sport in Argentinië, en het is al zo lang geleden dat er een F1-race is geweest”, vervolgde de jonge coureur. “Bovendien is het ook lang geleden dat er een Argentijn actief was in de sport. Maar nu is er steeds meer ruimte voor nieuwe races en komen er bovendien steeds meer Argentijnse coureurs bij. Ik denk dat het een heel bijzonder moment zou zijn als er daadwerkelijk weer een race plaatsvindt. Veel mensen zouden versteld staan van de passie van de fans en wat een Grand Prix teweeg kan brengen.”

Volgens Colapinto is de basis voor een terugkeer in ieder geval aanwezig, al blijft het onduidelijk hoe ver de gesprekken gevorderd zijn. “Ik weet niet wat er ontbreekt, want ik heb geen idee in welk stadium de huidige gesprekken zich bevinden.” Het enthousiasme rond de recente demonstratie is in ieder geval een duidelijk signaal richting de Formule 1-top, zo benadrukte hij. “Dit was een fantastische manier om te laten zien hoe een Argentijnse GP eruit zou kunnen zien. Met een goede organisatie moet het mogelijk zijn. Een tweede race in Zuid-Amerika zou heel positief zijn en natuurlijk komt er voor mij dan een droom uit. Racen in mijn thuisland zou heel bijzonder zijn.” Voorlopig is een snelle terugkeer echter allerminst zeker. De F1-kalender zit tot en met 2029 grotendeels vol, mede door nieuwe en terugkerende races in Turkije en Portugal. Daarnaast azen ook andere landen op een plekje.

