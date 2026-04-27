De roep om een terugkeer van de Formule 1 naar Argentinië is verder toegenomen na een grootschalige demonstratie van Franco Colapinto in Buenos Aires. De Alpine‑coureur reed zondag een showrun door de straten van de Argentijnse hoofdstad en wist daarmee een enorme publieke belangstelling te trekken. Volgens organisatorische schattingen kwamen meer dan 600.000 toeschouwers af op het evenement.

Colapinto, die momenteel uitkomt voor Alpine, reed tijdens het evenement in een Lotus E20 uit 2012, voorzien van de 2026‑kleurstelling van het team uit Enstone. De demonstratie vond plaats in de wijk Palermo, waar onder meer Avenida del Libertador en Avenida Sarmiento tijdelijk werden omgetoverd tot een ongeveer twee kilometer lang stratencircuit. De show werd omlijst door diverse festiviteiten en zelfs een fly‑by van de historische eskadrille van de Argentijnse luchtmacht. Zie ook de beelden hieronder.

De populariteit van Colapinto in zijn thuisland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De 22‑jarige coureur maakte halverwege het seizoen 2024 zijn Formule 1‑debuut bij Williams en werd daarmee de eerste Argentijnse F1‑coureur sinds Gastón Mazzacane in 2001. Na vijf WK‑punten in negen races stapte hij in 2025 over naar Alpine, waar hij Jack Doohan verving. Eerder dit seizoen scoorde Colapinto tijdens de Grand Prix van China zijn eerste punten voor het Franse team.

La Escuadrilla Histórica de la Fuerza Aérea Argentina con sus Beechcraft B-45 Mentor presentes durante la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/VqdJGGgLf3 — Fuerzas Armadas Argentinas (@FAArgentinas) April 26, 2026

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

