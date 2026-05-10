Franco Colapinto is dankbaar voor zijn eerste ontmoeting met Lionel Messi in de aanloop naar de GP van Miami. Nog voordat de Argentijnse wereldster hem opzocht in de paddock, hadden de twee elkaar al de hand geschud in het stadion van Inter Miami CF. Colapinto vertelde dat Messi hem verraste met zijn interesse in de autosport. Volgens de jonge Alpine-coureur heeft zijn landgenoot een brede belangstelling voor sport, en in het bijzonder voor Argentijnse atleten.

De media in Miami vroegen Colapinto wat de ontmoeting met Lionel Messi voor hem betekende. “Het was iets waar ik altijd van heb gedroomd”, gaf hij toe. “Een heel bijzonder moment. En hij wist eigenlijk best veel over de Formule 1; hij verraste me met zijn vragen. Hij vroeg me zelfs naar de demonstratierun.” Enkele dagen voor de GP van Miami maakte de jonge coureur de straten van Buenos Aires onveilig in een oude Alpine-bolide.

Oprechte interesse

Die oprechte interesse van Messi maakte diepe indruk, zo legde Colapinto uit. “Hij houdt van sport en van Argentijnse atleten”, vervolgde hij. “Dus ja, het was een heel uniek moment. Als je een Argentijn vraagt wie hij het liefst zou willen ontmoeten, is het antwoord altijd Lionel. Ik wilde dat zelf al heel lang, en nu heb ik die kans gekregen. Het was geweldig dat het bovendien zonder camera’s of marketingverplichtingen kon.”

Messi was tijdens de GP van Miami aanwezig in de paddock als gast van Mercedes. De extra Argentijnse steun deed Colapinto zichtbaar goed; hij kwam als achtste over de streep en evenaarde daarmee zijn beste resultaat ooit in de koningsklasse. Door de tijdstraffen voor Charles Leclerc schoof hij na afloop zelfs door naar P7 en pakte hij nog meer waardevolle punten voor Alpine.

