Daniel Juncadella, een van de teamgenoten van Max Verstappen tijdens de aankomende 24 Uur van de Nürburgring, ziet de FIA met twee maten meten. De Spaanse WEC-coureur doelt hiermee op het opvallende moment tijdens de GP Miami toen Lewis Hamilton zijn middelvinger opstak naar Franco Colapinto. De Brit kreeg geen straf voor het moment, terwijl Juncadella tijdens een WEC-race voor een vergelijkbare actie wel een boete moest betalen. ‘De dubbele maatstaf van de FIA, die faalt nooit’, aldus de coureur.

Al gauw na de GP Miami gingen beelden van een gefrustreerde Lewis Hamilton viraal. De Brit stak namelijk zijn middelvinger op naar Franco Colapinto, nadat bij de chaotische start de Argentijn nog tegen de Ferrari van de Brit was gereden. Hamilton – die mede dankzij de tijdstraf van teamgenoot Charles Leclerc alsnog zesde werd – schatte na de race in dat de opgelopen schade aan zijn auto hem waarschijnlijk een halve seconde per ronde had gekost.

LEES OOK: Verstappen wilde ook tweede endurancerace rijden: ‘Grijp elke kans om te racen’

De zevenvoudig wereldkampioen werd niet bij de FIA op het matje geroepen voor het moment, iets wat Daniel Juncadella verbaasde. Juncadella is een van de teamgenoten van Max Verstappen tijdens de aankomende 24 Uur van de Nürburgring, en kreeg zelf een boete van €5.000 voor een vergelijkbare actie. De Spaanse coureur stak zijn middelvinger op naar rivaal Augusto Farfus tijdens de 2025-finale van het World Endurance Championship (WEC) in Bahrein. De stewards van dienst omschreven de actie van Juncadella toen als “onbeleefd, respectloos en volstrekt ongepast in de autosport.”

Juncadella reageert

In een post op zijn X-account reageerde de WEC-coureur op het moment van Hamilton. “Hier begrijp ik dat er geen straf voor was, toch?”, valt er te lezen in het Spaans. “De dubbele maatstaf van de FIA, die faalt nooit”. Op de suggestie dat het moment niet zoveel voorstelde, antwoordt hij: “Nee hoor, ik vind het prima dat hij dat doet. Maar geef hem dan wel een boete van €2.000, net zoals ik die kreeg”.

aquí entiendo que no hubo multa no? La doble vara de medir de la FIA… No falla :) — Dani Juncadella (@dani_juncadella) May 4, 2026

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.