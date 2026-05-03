Lewis Hamilton uit zijn kritiek op de simulator van Ferrari na een lastige zaterdag in Miami. De Brit verloor in de sprint het duel met Max Verstappen om de zesde plaats, voordat hij in de kwalificatie een stapje vooruit zette en als zesde kwalificeerde voor het hoofdevenement op zondag. Volgens Hamilton ontspoorde zijn eerdere simulatorwerk het eerste gedeelte van zijn Amerikaanse raceweekend: ‘Dat heeft me echt op het verkeerde spoor gezet’.

Lewis Hamilton moest genoegen nemen met een zesde startplaats voor de GP Miami. De wat tegenvallende kwalificatie voor de Brit kwam nadat hij eerder op de dag het gevecht met Max Verstappen om de zesde plaats in de sprintrace nog verloor. Volgens de Ferrari-coureur was er tussen de sprint en kwalificatie wel een lichte stijgende lijn te bespeuren.

“Het was een verbetering”, vertelt hij na de kwalificatie. “We hebben veel aanpassingen aan de auto gedaan en hadden geen softwareproblemen. Dus ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt, dat we een stap vooruit hebben gezet. Ik vond dat het in Q2 heel solide aanvoelde, maar toen ik in Q3 kwam, lukte het me gewoon niet om het maximale uit de auto te halen.” De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe niet blij te zijn met zijn zesde startplaats.

Simulator

Volgens Hamilton heeft de verkeerde set-up aan zijn SF-26 tot nu toe zijn raceweekend ontspoord. “Als ik de set-up die ik (op zaterdag, red.) heb al had gehad op de vrijdag, en daarmee wat meer had kunnen oefenen, dan was het anders geweest.” De wereldkampioen uit vervolgens zijn kritiek op de simulator van Ferrari. “Als ik eerlijk ben, denk ik dat de simulator me echt op het verkeerde spoor zet. Dus ik denk dat ik nu maar (met simulatorwerk, red.) stop.”

Toch kijkt de Ferrari-coureur uit naar de race op zondag. “Ik vermoed dat de auto dan nog beter zal voelen”, legt hij uit. “Maar het wordt wel een regenrace. Ik weet echter zeker dat als ik dan met dezelfde balans rijd als die van vandaag (tijdens de kwalificatie, red.), ook al is het onder natte omstandigheden, we hopelijk een goed resultaat kunnen boeken.”

