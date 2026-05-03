Lando Norris denkt dat de prestaties van McLaren tijdens de kwalificatie op de zaterdag in Miami goed reflecteren waar de Britse renstal op dit moment staat in de rangorde. Volgens de coureur was de sprintoverwinning eerder op de dag juist eerder de uitzondering dan de regel. ‘Ik heb daardoor niet al te veel te klagen’, zegt de wereldkampioen over zijn vierde startplaats.

Terwijl Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli tot de laatste seconden van de kwalificatie streden om de pole position, kwam McLaren er niet aan te pas. Lando Norris kon tijdens zijn laatste vliegende ronde zijn tijd niet meer verbeteren, en moest zo genoegen nemen met de vierde startplaats.

‘Staan waar we horen te staan’

“Ik vind dat we het nog steeds goed hebben gedaan”, vertelt hij naderhand tegen de aanwezige media. “Volgens mij hebben andere teams het op vrijdag gewoon heel slecht gedaan (tijdens de sprintkwalificatie, red.). Vandaag deden ze gewoon wat ze moesten doen. Ik heb daardoor niet al te veel te klagen. Het was (op de zaterdag, red.) zeker wat lastiger met de auto door de wind en de temperaturen. De omstandigheden waren gewoon iets anders en de anderen hebben gewoon gedaan wat ze moesten doen. Eerlijk gezegd denk ik dat we als McLaren staan waar we horen te staan.”

Volgens Norris waren de goede prestaties tijdens de sprintrace – de twee McLarens eindigden als eerste en tweede in Miami – eerder de uitzondering dan de regel. “Ik denk niet dat mensen ons genoeg waardering hebben gegeven voor hoe goed we het op vrijdag hebben gedaan in vergelijking met de anderen; zij waren duidelijk sneller en daarom was ik heel, heel tevreden met de prestaties van tijdens de sprintkwalificatie en de sprint,” legt hij uit. “We hebben alles uit de kast gehaald en ik zei eerder al dat het een nek-aan-nekrace was met de Mercedes-auto’s.”

