Isack Hadjar raakt vermoedelijk zijn negende plaats voor de GP Miami kwijt na een overtreding van de technische regels. Zijn RB22 kwam na de kwalificatie niet door de technische controles heen. De vloerplank stak aan de zijkanten twee millimeter verder uit dan toegestaan. Meestal wordt een coureur voor zo’n vergrijp uit de uitslag geschrapt, waardoor Hadjar de race uit de pitstraat zou moeten beginnen.

De FIA heeft nog niet officieel de diskwalificatie van Isack Hadjar bevestigd, omdat de kwestie nog om 07:00 uur ’s zondagochtend lokale tijd door de stewards wordt behandeld. De Frans-Algerijnse coureur reed in Miami met het upgradepakket aan zijn RB22, net als teamgenoot Max Verstappen. Hieronder vielen ook aanpassingen aan de voorkant van de vloer.

‘Max is heel goed in aanpassen’

Volgens Hadjar maakte dit de auto ‘moeilijk om te besturen, maar wel heel snel’. “Het is een heel, heel lastig circuit, met heel weinig grip en een hoge baantemperatuur,” legde de Red Bull-coureur uit aan de aanwezige media. “Het is geen vloeiend racecircuit met goede grip, het is totaal anders. En Max is heel, heel goed in het aanpassen aan deze omstandigheden.” De Nederlander start de GP Miami namelijk vanaf de eerste startrij, naast polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Toch ziet Hadjar bij zijn eigen rijkunsten ook een stijgende lijn dit weekend. “In de bochten kan ik je vertellen dat ik enorme vooruitgang heb geboekt ten opzichte van gisteren”, vervolgt hij. “Alleen kon ik het niet zo strak rijden als hij. En bovendien mis ik iets op elk recht stuk.”

