De hoopgevende resultaten van Max Verstappen op zaterdag in Miami komen voor het team van Red Bull precies op het goede moment. De viervoudig wereldkampioen werd eerst vijfde in de sprintrace en kwalificeerde zich enkele uren later verrassend als tweede voor de Grand Prix van Miami die vandaag op het programma staat (om 19.00 uur Nederlandse tijd). “Dit hadden we wel even nodig”, erkende Verstappen.

“Na de teleurstellingen van de eerste drie races is dit voor ons wel lekker”, vertelde Verstappen een klein uurtje na zijn sterke optreden in de kwalificatie tijdens een onderonsje met de Nederlandse pers.

Lees ook: GP Miami vervroegd naar 19.00 uur Nederlandse tijd vanwege verwacht noodweer

De sportieve opleving heeft meteen zijn weerslag op de sfeer en dynamiek binnen het team, ziet ook de viervoudig wereldkampioen. De lachende gezichten in de hospitalityruimte spreken wat dat betreft boekdelen.

‘Veel vertrouwen’

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, weet ook Verstappen, maar dit geeft vertrouwen. “Dat dit goed is voor de sfeer is normaal natuurlijk. Als je merkt dat je het bij de start van het seizoen niet voor mekaar hebt en er komt na een pauze van een maand een groot updatepakket aan, dan hoopt iedereen vooral dat het werkt. En dat het dan vervolgens ook echt werkt, dat geeft veel vertrouwen”, aldus Verstappen, die vervolgens de vergelijking met het voetbal maakt. “Je kan het op de training wel laten zien, maar in de wedstrijden moet het gebeuren en wil je de winnende goals scoren.”

Ook Voor Verstappen zelf betekenen zijn prestaties van zaterdag een mentale opkikker. “Ik heb geen twijfel gehad, maar ook ik was natuurlijk wel benieuwd of de updates zouden werken. Weet je, we zijn er nog niet, maar dit is wel een goede stap. Dit is wel wat ik wilde zien richting de toekomst.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.