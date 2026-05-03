Oscar Piastri voorspelt een ‘lastige’ Grand Prix in Miami. Al de hele week wordt er een regenrace voorspelt op het Miami International Autodrome, en de GP Miami is zelfs vervroegd om het ergste noodweer te ontwijken. Coureurs hebben nog niet eerder de 2026-auto’s onder verregende omstandigheden bestuurd, waardoor Piastri grapt dat McLaren beter maar met een andere strategie kan komen: ‘We gaan maar roeispanen gebruiken’.

De start van de GP Miami is met drie uur vervroegd, maar belooft ook dan nog uit te lopen op een regenrace. Het zou dan de eerste keer kunnen zijn dat de coureurs in de 2026-bolides de regen moeten trotseren. Oscar Piastri voorspelt daarom alvast een ‘lastige’ Grand Prix. De coureur start als zevende aan de race, na een toch wel tegenvallende kwalificatie voor de McLarens. Teamgenoot Lando Norris vangt de race vanaf de vierde startplaats aan.

Roeispanen

De Australiër – die in Japan nog tweede werd, achter winnaar Andrea Kimi Antonelli – werd door Sky Sports gevraagd wat er in Miami nodig is om dat trucje te herhalen. “Ik denk dat we waarschijnlijk roeispanen gaan gebruiken”, vertelt Piastri lachend. “Als het nat is tijdens de Grand Prix, gaat dat heel wat roet in het eten gooien. Niemand heeft echt met deze auto’s in de regen gereden en niemand weet echt hoe ze zich zullen gedragen. Hopelijk zitten we aan de goede kant daarvan.”

Volgens Piastri zit de uitdaging vooral in het energiebeheer tijdens de regenrace. “Wat het besturen van de auto betreft, zal het niet zo heel anders zijn dan voorheen”, legt de Australiër uit tegenover de media in Miami. “Het draait gewoon om wat er met de krachtbron gebeurt, hoe je vermogen krijgt, waar je vermogen krijgt – dat ligt in handen van de computer. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat die krachtbron min of meer doet wat we verwachten. Het is duidelijk dat de foutmarge bij nat weer aanzienlijk klein is.”

