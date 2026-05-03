George Russell baalt van zijn vijfde startplaats voor de GP Miami. Even had de Brit tijdens de kwalificatie nog uitzicht op een beter resultaat, maar een eigen gemaakte fout in de laatste snelle ronde gooide roet in het eten. ‘Maar dit is een circuit waar ik altijd moeite mee heb’, zegt Russell eerlijk. ‘Kimi is hier competitiever’.

Al vier keer op rij verloor George Russell het directe kwalificatieduel met zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Brit was voor het laatst sneller dan de jonge Italiaan tijdens de sprintkwalificatie voor de GP China afgelopen maart. Sindsdien heeft Kimi Antonelli elke pole position voor een hoofdrace op zijn naam geschreven, en kwalificeerde hij achter Lando Norris als tweede voor de sprint in Miami.

LEES OOK: Piastri grapt over strategie voor regenrace: ‘We gaan roeispanen gebruiken’

Hoewel Russell een fout maakte tijdens zijn laatste snelle ronde, kwam de pole voor zijn teamgenoot als geen verrassing. “Nou, ik maakte gewoon een fout in de laatste bocht van de laatste ronde; ik lag zo’n drie tienden voor”, legt de Brit naderhand uit tegenover de media. “Ik ben een beetje geërgerd, maar dit is een circuit waar ik altijd moeite mee heb. Weet je, Kimi stond vorig jaar op pole, ik was vijfde, en vandaag staat hij op pole en ben ik ook weer vijfde.”

“En de grip is hier gewoon heel slecht, de auto glijdt veel weg. Het asfalt is heet, net als in Brazilië. Ik denk dat Kimi daar ook weer competitiever was dan ik”, somt Russell verder op. “Terwijl ik me veel comfortabeler voel bij omstandigheden met veel grip, waarbij de banden en de auto meer contact hebben met de grond.”

Lof van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het met de Britse coureur eens dat het circuit in Miami meer past bij de rijstijl van Kimi Antonelli. “George zei tegen me dat sommige coureurs moeite hebben op bepaalde circuits, en hier is het asfalt erg glad,” vertelt Wolff aan Sky Sports. De Oostenrijk trekt vervolgens de vergelijking met een hele andere sport. “Het is bijna net als bij een tennisser die goed is op gravel terwijl een andere tennisser weer beter presteert op een harde ondergrond. Maar tijdens de kwalificatie maakte hij het toch behoorlijk goed qua tijden. Hij kwam maar net tekort voor P3. Ik ben erg blij om ook zijn ontwikkeling te zien tijdens kwalificaties op een circuit waar hij zich niet helemaal op zijn gemak voelt.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.