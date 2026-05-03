Hij doet het gewoon weer. Kimi Antonelli zette zaterdag in Miami zijn derde achtereenvolgende pole position op zijn naam. Maar ditmaal krijgt hij Max Verstappen naast zich, die voor het eerst in 2026 de eerste startrij haalt. Dat belooft wat hier in Florida!

Antonelli leverde een indrukwekkende eerste ronde in Q3 neer van 1:27.798 en legde daarmee een benchmark neer waar zijn rivalen niet aan konden tippen. Charles Leclerc sloot de top drie voor Ferrari, terwijl Lando Norris, die de sprintrace nog domineerde, terugviel naar P4.

Voor Verstappen voelt de tweede startplaats als een bevrijding. Na een moeizame seizoensstart leek de RB22 in Miami eindelijk de updates te hebben die het verschil maken. Hij troefde Russell en Hamilton af, wat meer zegt dan het resultaat alleen. Verstappen bouwde voort op een sterk weekend en zette de geüpdatete Red Bull voor het eerst in 2026 op de eerste startrij.

George Russell, momenteel tweede in het kampioenschap, kwalificeerde zich teleurstellend als vijfde, op vier tienden achter zijn teamgenoot. Lewis Hamilton eindigde als zesde voor Ferrari, met Oscar Piastri op P7. Franco Colapinto reed voor de tweede keer op rij naar een knappe achtste tijd. Isack Hadjar en Pierre Gasly completeren de top tien.

Achterin is het inmiddels een vertrouwd beeld: Aston Martin en Cadillac bezetten, zoals zo vaak dit seizoen, de achterhoede van het veld. Gabriel Bortoleto draagt de rode lantaarn omdat hij vanwege een technische probleem niet kon deelnemen aan de kwalificatie.

Let op: de race is vanwege verwacht zwaar onweer drie uur vervroegd en gaat nu om 19.00 uur Nederlandse tijd van start.

