Lewis Hamilton wil de GP van Miami het liefst ‘zo snel mogelijk vergeten’. Een ongelukkige botsing met Franco Colapinto kostte de zevenvoudig wereldkampioen een beter resultaat; aanvankelijk finishte hij als zevende, maar door een tijdstraf voor teamgenoot Charles Leclerc schoof hij door naar P6. Tijdens de race uitte een gefrustreerde Hamilton al zijn ongenoegen richting Colapinto – beelden van een middelvinger vanuit de cockpit gingen al snel viraal.

Na een chaotische start botste Colapinto op de auto van Hamilton, waarbij de Ferrari aanzienlijke schade opliep. Toch wist de Brit de jonge Argentijn later eenvoudig in te halen in bocht zeventien. Daarbij maakte hij een duidelijk gebaar vanuit de cockpit: op onboardbeelden is te zien hoe Hamilton zijn middelvinger opsteekt. Tegenover zijn race-engineer Carlos Santi liet hij meermaals weten dat het ‘een lange race zou worden’. Na afloop verklaarde Hamilton dat hij lange tijd ‘in niemandsland’ had gereden.

‘Hadden kunnen winnen’

“Als de auto heel was gebleven…”, mijmerde Hamilton tegenover de pers. “Alles voelde het hele weekend goed en ik had het gevoel dat we competitief waren; ik was erg optimistisch voor vandaag. Maar ik had de pech dat ik bij de start werd gehinderd door de spin van Max (Verstappen, red.). Toen ik daarna schade opliep, kon ik weinig meer doen. Ik verloor ontzettend veel downforce en reed vanaf dat moment in niemandsland. Het was een kwestie van schade beperken.”

Hamilton was vooral gefrustreerd omdat hij na de sprint aanpassingen had gedaan voor de kwalificatie en veel tevredener was met de auto. “Ik denk dat we richting de kwalificatie vooruitgang boekten en de ronden naar de startgrid voelden echt sterk aan”, zei hij. “Ik had al het gevoel dat we sterk zouden zijn in deze race. Eerlijk gezegd denk ik dat we zonder die schade mee hadden kunnen strijden om de overwinning. Het is jammer, want dit resultaat weerspiegelt niet het harde werk dat het team heeft geleverd. Dus ja, een weekend om snel te vergeten. We gaan verder en proberen er in de volgende race meer uit te halen.”

