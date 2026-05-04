Pierre Gasly verdiende tijdens een chaotische GP van Miami de twijfelachtige eer voor de meest opvallende uitvalbeurt. Zijn Alpine werd in de zesde ronde ongelukkig aangetikt door de Racing Bulls van Liam Lawson, waarna de bolide – zij het relatief langzaam – over de kop de bandenstapel in vloog. Achteraf bleek dat Lawson geen schuld droeg aan het incident, al benadrukte Gasly wel degelijk de ernst van de situatie: “Dit had niet mogen gebeuren.”

“De start was eigenlijk geweldig”, blikte een verslagen Gasly terug tegenover de media in Miami. “Na de eerste bocht lag ik zesde of zevende. Daarna zag ik dat Max (Verstappen, red.) een fout maakte en dacht ik nog meer posities te kunnen winnen. Maar doordat hij die spin wist op te vangen, verloor ik juist vijf á zes plaatsen. Dus ja, dat was gewoon ongelukkig getimed. Desondanks maakte ik me weinig zorgen – ik wist dat we met ons tempo gemakkelijk in de punten konden eindigen. Tot dat incident, dat behoorlijk beangstigend was.”

Lawson treft geen blaam

“Op dit moment ben ik vooral teleurgesteld”, reageerde Gasly op de crash. “Ja, het was even schrikken, want je weet nooit wat er gebeurt zodra je in de lucht hangt. Maar ik ben blij dat het goed met me gaat. Ik remde wat later (dan Lawson, red.), maar gaf hem wel de ruimte, zodat we allebei de bocht zouden halen. Ik weet niet of hij zich verremde of iets dergelijks, maar hij raakte me, en opeens lag ik ondersteboven.” De Fransman wilde niet direct een schuldige aanwijzen, maar maakte wel duidelijk dat een dergelijk ongeluk te voorkomen is. “Het had niet mogen gebeuren, dat is duidelijk. Het is gewoon frustrerend. Op dit moment overheerst de teleurstelling, ook omdat we geen punten hebben kunnen pakken, terwijl we die wel verdienden.”

Achteraf bleek dat Lawson geen schuld had aan het incident. Bij de stewards verklaarde hij dat hij kampte met een technisch probleem: zijn versnellingsbak begaf het tijdens het aanremmen. De FIA ging mee in die uitleg, waardoor verdere sancties uitbleven.

