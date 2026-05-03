De GP van Miami kende al in de openingsfase een chaotisch verloop, met een opvallende crash van Pierre Gasly in slechts de zesde ronde. Het ging mis toen Gasly buitenom naast Liam Lawson zat bij het ingaan van bocht zeventien. Lawson blokkeerde zijn remmen en raakte de Alpine, waarna de auto van Gasly – relatief langzaam – over de kop sloeg en uiteindelijk tegen de vangrail tot stilstand kwam.

Ondanks de heftige klap bleef Gasly ongedeerd en kon hij zelfstandig uit zijn zwaar gehavende auto stappen. Slechts seconden eerder was ook Isack Hadjar hard gecrasht, nadat hij de muur had geraakt en zijn stuurinrichting brak, waardoor hij rechtdoor de buitenmuur in schoot. De twee incidenten zorgden direct voor een safety car op het stratencircuit.

De onrustige openingsfase volgde op een hectische start van de race. Max Verstappen spinde al kort na het doven van de lichten, terwijl Franco Colapinto en Lewis Hamilton elkaar raakten nadat de Argentijn tegen de zijkant van de Mercedes gleed.

