Lando Norris is opgelucht met zijn tweede plek in de Grand Prix van Miami. Het stuivertje wisselen op het begin met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, eindigt uiteindelijk in een tweede positie achter de Italiaan. “Het was alsnog een positief weekend”, aldus Norris.

Lando Norris gaat als tweede over de streep tijdens de race in Miami. De Brit die als vierde van start ging, wist in de openingsfase al aan te sluiten bij de strijd om de eerste plek. Na een aantal keer stuivertje wisselen met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, eindigt de regerend wereldkampioen als tweede. “Het team moet blij zijn. Ik baal ervan dat ik net niet heb gewonnen hier in Miami. Ik denk dat het mogelijk was vandaag, maar we hadden niet genoeg tempo om hem in te halen aan het einde. Het was alsnog een positief weekend”, vertelt Norris in de paddock.

Over de race zegt de McLaren-coureur het volgende: “Ik geniet nog steeds van het racen eerlijk gezegd, het is wel verbeterd. Als jullie ervan genoten, dan is dat iets goeds. Het was lastig en je moet tactisch zijn met je batterij, want je kan makkelijk ingehaald worden. Maar het team en ik hebben het goed gedaan en daar moeten we trots op zijn.”

