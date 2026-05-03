Charles Leclerc zal de GP van Miami het liefst zo snel mogelijk vergeten. Waar de Monegask zich aanvankelijk als derde kwalificeerde, kwam hij uiteindelijk als zesde over de streep. Lange tijd leek een podiumplaats binnen handbereik, maar in de slotfase werd hij uit de top drie gestoten door Oscar Piastri. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte een verbeten Leclerc vervolgens een cruciale fout waarbij hij zijn voorvleugel beschadigde. Daardoor viel hij op de valreep terug naar P6.

De GP van Miami werd al in de openingsronde een chaotische beproeving voor Leclerc. Terwijl Kimi Antonelli en Max Verstappen – beiden gestart vanaf de eerste startrij – zich verremden, erfde de Monegask kortstondig de leiding. Die moest hij echter al snel weer afstaan, waarna ook Lando Norris hem wist te passeren. Terug naar P3 dus. In de slotfase ging ook Oscar Piastri hem voorbij.

Tot in de laatste ronde reed Leclerc in het kielzog van de Australiër, maar een echte inhaalkans diende zich niet aan. De frustratie liep uiteindelijk hoog op: de Ferrari-coureur spinde en kon ternauwernood een zware crash voorkomen. Zijn SF-26 liep echter wel schade op na een touché met de muur. Met nog een halve ronde te gaan probeerde Leclerc zijn gehavende bolide naar de finish te slepen én een oprukkende George Russell achter zich te houden. Tevergeefs: zowel Russell als Max Verstappen – die in de laatste bocht langszij kwam – gingen hem alsnog voorbij.

