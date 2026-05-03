Oscar Piastri veroverde zondag zijn tweede podiumplaats van het seizoen. In Miami moest de Australiër alleen teamgenoot Lando Norris en een ontketende Kimi Antonelli voor zich dulden. Piastri keek terug op een chaotisch weekend, waarin hij met name in de kwalificaties veel terrein verloor. Toch was het tempo van de McLaren bemoedigend en kijkt hij uit naar wat de rest van het seizoen voor hem in petto heeft.

“De kwalificatie was voor ons beiden (Norris, red.) een uitdaging, maar het tempo was vandaag veelbelovend”, verklaarde Piastri na afloop. “Ik heb wat inhaalacties kunnen plaatsen, zeker in de slotfase. Maar uiteindelijk is dit gewoon een ontzettend lastig circuit, zeker onder deze omstandigheden. Ik moet het team bedanken voor de sprong die we vandaag hebben gemaakt – al met al is dit een zeer bemoedigend resultaat.”

LEES OOK: GP Miami: Drie op een rij voor Kimi Antonelli, strijdlustige Verstappen eindigt op P5

“We hebben dit weekend bewezen dat – wanneer we op een goede positie staan – we onszelf staande kunnen houden”, vervolgde hij positief. “In Japan zaten we er al goed bij, maar vandaag hebben we zeker weer vooruitgang geboekt. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt; laat Canada maar komen.” “

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.