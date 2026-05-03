Kimi Antonelli won zondag de GP van Miami! Na een voorjaarstop van vijf weken zette de jonge Italiaan zijn zegereeks voor tijdens een spectaculaire race in Florida. De voorspelde onweersbuien bleven uit, maar dat maakte deze eerste wedstrijd op Amerikaanse bodem niet minder spannend. “We hebben nog een lange weg te gaan”, verklaarde de WK-leider na afloop van de race, al genoot hij ook zichtbaar van deze nieuwe overwinning.

“De start was al iets beter dan gisteren”, begon de jonge coureur analytisch. “Ik verremde me bij het inkomen van de eerste bocht en had wat geluk in bocht twee. Later maakte ik nog een foutje met het energiebeheer, waardoor Norris me kon inhalen.” Desalniettemin hield Antonelli het hoofd koel en kwam hij uiteindelijk – voor de derde keer op rij – als eerste over de streep. “Het tempo was geweldig”, glunderde hij. “Het was weliswaar niet gemakkelijk, maar we hebben ‘m weer in de wacht gesleept.”

Met deze nieuwe overwinning breekt Antonelli bovendien records: op 19-jarige leeftijd is hij de eerste F1-coureur die zijn eerste drie zeges vanaf poleposition heeft geboekt. “Dit is pas het begin”, vervolgde hij nuchter. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar het team werkt ontzettend hard – zonder hen had ik hier niet gestaan. Ik ga hier heel erg van genieten, maar daarna is het weer keihard aan het werk. Over twee weken staan we al in Canada.”

