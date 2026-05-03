Laurent Mekies ziet de Grand Prix van Miami als een goede indicator voor wat Red Bull nog moet gaan verbeteren voor de komende races. De teambaas van de Oostenrijkse renstal is tevreden over het weekend, maar hoopt dat ze snel mee kunnen rijden met de top. “Het was een sterk gevecht”, aldus Mekies.

Laurent Mekies kijkt positief terug op de race in Miami. Max Verstappen eindigde als vijfde en Isack Hadjar zette de auto in de openingsfase van de race in de muur. Ondanks de crash, ziet Mekies vooral dat het tempo van de auto aanwezig is. “Het was lastig, maar ik denk dat het tempo er was. Het neemt wat tijd in beslag om het op de juiste manier te analyseren, maar ik denk dat het een sterk gevecht was. Het racetempo was competitiever ten opzichte van wat we hadden een paar maanden geleden”, vertelde Mekies in de paddock.

De Red Bull-teambaas ziet dat het team de goede kant op gaat door de uitslagen in de kwalificatie van zaterdag en de race. “Het was lastig voor Max om op banden te rijden die vijftien rondes ouder waren dan de rest van het veld. Hij geeft nooit op en we nemen een paar punten mee naar huis. Wat belangrijker is dan de punten, is de indicatie die wij hun hebben over het racetempo”, aldus Mekies.

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.