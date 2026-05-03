Kimi Antonelli won zondag zijn derde GP op rij: na zeges in China en Japan was de jonge Italiaan ook in Miami oppermachtig. Teambaas Toto Wolff is trots dat zijn oogappel uitblinkt namens Mercedes, al waarschuwt hij dat Antonelli niet naast zijn schoenen moet gaan lopen. Het seizoen is nog lang en Wolff weet dat de concurrentie niet stilzit. McLaren completeerde het podium in Florida en maakte daarbij een sterke indruk.

“Ik hoop dat hij (Antonelli, red.) deze positieve lijn kan doorzetten”, reageerde Toto Wolff na afloop van de race tegenover Sky Sports. “Het belangrijkste is dat hij niet overmoedig wordt. We hebben een sterke auto, en laten we hopen dat de upgrades die we tijdens de volgende race introduceren ons vooruithelpen.” Waar de meeste topteams al omvangrijke upgradepakketten meenamen naar Miami, bleef het bij Mercedes relatief stil. In Montréal moet daar verandering in komen.

Wolff benadrukte dat George Russell en Antonelli aan elkaar gewaagd zijn, maar dat de Engelsman moeite heeft met het Miami International Autodrome. “Ze zijn allebei felle concurrenten, maar Russell voelde zich dit weekend niet comfortabel op dit circuit. Voor Antonelli is het vooral belangrijk dat hij met beide benen op de grond blijft.” Over de upgrades in Canada: “Het is niet gezegd dat nieuwe onderdelen ook daadwerkelijk tijdswinst opleveren. Bovendien belooft dit seizoen een ontwikkelingsrace te worden. Hoeveel kun je meenemen? Word je beperkt door het budget? Al deze factoren spelen een rol.”

