Max Verstappen heeft na afloop van de GP van Miami een tijdstraf van vijf seconden gekregen. De Nederlander overschreed de witte lijn bij het uitkomen van de pitstraat. Voor een ander incident – een botsing met George Russell in de slotfase – bleven beide coureurs onbestraft. Charles Leclerc, die in de laatste ronde na een spin herhaaldelijk de baanlimieten overschreed, kreeg wél meerdere tijdstraffen. Daardoor behoudt Verstappen zijn vijfde plaats.

Omdat Verstappen bij het uitkomen van de pitstraat over de witte lijn reed, achtten de FIA-stewards een tijdstraf van vijf seconden gerechtvaardigd. De Nederlander lag daarnaast onder het vergrootglas na een late touché met George Russell, maar dit leverde geen sancties op. “Beide coureurs beschouwden dit incident als een race-incident, en wij delen die conclusie,” luidde het oordeel van de stewards.

LEES OOK: Max Verstappen ziet verbeterpunten in Miami: ‘Beter dan laatste paar weekenden’

Charles Leclerc kreeg wél een straf wegens het herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten. De Ferrari-coureur zakte daardoor van de zesde naar de achtste plaats in de einduitslag. Lewis Hamilton en Franco Colapinto schoven ieder een positie op, waarmee de Argentijn zijn beste Formule 1-resultaat tot dusver noteerde. Dankzij de straffen voor de Monegask behoudt Verstappen bovendien zijn vijfde plaats.

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.