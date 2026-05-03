Max Verstappen finishte de Grand Prix van Miami als vijfde. De Nederlander verloor in de openingsronde zijn auto en maakte een spin, waarna hij zich terug moest vechten door het middenveld. Uiteindelijk eindigde hij als vijfde door een cruciale fout van Charles Leclerc. “Het ging beter dan de laatste paar weekenden”, aldus Verstappen.

Max Verstappen mocht de race in Miami vanaf de tweede positie starten, maar de auto brak volgens de Nederlander uit in de eerste paar bochten. Hierdoor maakte de viervoudig wereldkampioen een spin, maar hij kon wel doorrijden. “De auto brak gewoon uit bij het ingaan van die bocht. Ik probeerde natuurlijk te corrigeren om hem ten eerste uit de muur te houden en daarna toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, probeerde ik zo snel mogelijk die spin te maken”, vertelde Verstappen in de paddock.

De Nederlander ging al vroeg achter de Safety Car naar binnen om naar de harde band te wisselen. Dit was volgens Verstappen toch een té lange stint. “50 ronde was misschien iets te veel van het goede. We moeten natuurlijk nog wel een paar dingen analyseren om eerlijk te zijn. Die Safety Car kwam op het perfecte moment, alleen ja die stint op de harde band was gewoon te lang”, aldus Verstappen.

Stewards

Op het moment wordt Verstappen nog onderzocht door de FIA-stewards. Bij het uitrijden van de pitstraat overschreed de Nederlander namelijk de witte lijn, waardoor hij nog een tijdstraf zou kunnen krijgen. Op de onboardbeelden is volgens de stewards lastig te zien of hij de witte lijn over ging, waardoor zij hebben besloten om na de race uitspraak te doen. Wanneer dit een tijdstraf van vijf seconden wordt, eindigt Verstappen als zesde, achter Charles Leclerc.

