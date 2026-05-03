Charles Leclerc reed de race lang in de top drie tijdens de Grand Prix van Miami, maar door een spin in de laatste ronde wisten George Russell en Max Verstappen de Monegask in te halen. Een cruciale fout, waardoor Leclerc uiteindelijk als zesde over de streep kwam. “Erg teleurgesteld in mezelf”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc kon lang meerijden in de top drie in Miami, maar door een mislukte pitstop viel de Ferrari-coureur achter George Russell terug. Na zich terug te vechten, maakte Leclerc in de laatste ronde een fout. Hij spinde en raakte de muur, waardoor zijn voorwielophanging kapot ging. “Erg teleurgesteld in mezelf met die fout in de laatste ronde. Het hoort niet te gebeuren en ik moet ervoor zorgen dat zulke dingen niet meer gebeuren”, vertelde Leclerc in de paddock.

Door de Monegask zijn fout konden Russell en Max Verstappen hem uiteindelijk nog in de laatste bochten inhalen, waardoor hij als zesde eindigde. “Het was gewoon een fout. In de bocht probeerde ik nog te pushen en dicht bij Oscar te blijven, maar ik had echt moeite met de banden en toen verloor ik de auto. Ik kon niet meer sturen in de bochten en was aan het proberen om van de lijn af te blijven”, aldus Leclerc.

