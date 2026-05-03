Max Verstappen vertrok tijdens de GP van Miami weer vanaf de eerste startrij. Lang kon hij zijn tweede plaats echter niet vasthouden. Al in de tweede bocht ging zijn RB22 in de rondte, waardoor de Nederlander terugviel naar de negende plek. Na een vermakelijke inhaalrace kwam hij uiteindelijk als vijfde over de meet. Dat hij de Red Bull op de baan wist te houden, getuigde van indrukwekkende stuurmanskunst – misschien moet hij rallyrijden toch eens een kans geven?

“Het was behoorlijk hectisch”, blikte Verstappen terug tegenover de media. Al in de openingsronde baarde de Nederlander opzien met een spectaculaire spin. Hij wist zijn RB22 knap op de baan te houden en werd – wonder boven wonder – niet geraakt door het aankomende verkeer. “Ik verloor de achterkant in bocht twee en probeerde het tijdverlies te beperken door de auto rond te laten gaan.”

LEES OOK: Jos Verstappen daagt zoon Max uit tot rally-avontuur: ‘Hij moet het gewoon doen’

“Ik dacht eigenlijk dat ik ging crashen, maar ik gaf vol gas en kon de auto zo volledig rond krijgen”, lichtte hij verder toe. “Als ik klaar ben met de Formule 1, kan ik altijd nog gaan rallyrijden,” grijnsde hij. In een exclusieve special van de podcast Formule 1 Paddockpraat onthulde Jos Verstappen dat hij zijn zoon al vaker heeft uitgenodigd voor een rally-avontuur. Verstappen junior heeft echter telkens bedankt; in interviews benadrukt hij steevast dat hij de sport te riskant vindt.

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.