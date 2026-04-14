Jos Verstappen daagt zoon Max uit om een keer naast hem plaats te nemen in een rallyauto. De viervoudig wereldkampioen heeft zich daar tot dusver nog niet aan gewaagd en herhaaldelijk aangegeven de nieuwe passie van zijn vader te gevaarlijk te vinden. Maar Jos Verstappen geeft niet op. “Max moet het gewoon een keertje komen doen”, zegt hij in een exclusieve special van de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Jos Verstappen praat in de podcast uitgebreid over zijn passie voor de rallysport en ook over de risico’s die ermee gemoeid zijn. “De bomen langs de weg staan er, maar daar moet je niet teveel op letten”, zegt hij nuchter. Volgens hem is de rallysport niet gevaarlijk, zolang je maar weet wat je doet.

En dat Max Verstappen daar anders over denkt? “Nee, op de Nürburgring rijden in een GT3-auto, dat is ongevaarlijk… Max moet het gewoon een keertje komen doen. Dus bij deze, Max”, nodigt hij zijn zoon uit. “Als hij het een keer ervaren heeft, praat hij er wel anders over.”

