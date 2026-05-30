Ralf Schumacher spoort Max Verstappen aan om een keuze te maken over zijn toekomst in de Formule 1. Tijdens het raceweekend in Canada zaaide de Nederlander opnieuw twijfel over het vervolg van zijn carrière. Volgens de Duitser leidt dat tot spanningen binnen Red Bull, terwijl de Oostenrijkse renstal juist gebaat zou zijn bij een duidelijke koers. Het RB22-ontwerp van Pierre Waché kent immers nog een aantal grote tekortkomingen.

“Red Bull worstelt nog steeds duidelijk met de auto”, aldus Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. “Pierre Waché kan snelle auto’s bouwen, maar ze zijn niet erg constant. De set-up lijkt zó complex dat de coureur er moeilijk mee overweg kan. Soms valt alles de goede kant op, zoals bij Isack Hadjar in de kwalificatie, maar dan weer alleen in Q2 en niet in Q3.” Volgens de Duitser ‘vertaalt de theorie zich niet naar de praktijk’ in het geval van de RB22.

Daarnaast zou Verstappen voor onnodige spanningen zorgen binnen het Red Bull-kamp. Aan de ene kant waardeert Schumacher de openheid van de Nederlander, maar aan de andere kant helpt dat het team volgens hem niet vooruit. “Verstappen ergert zich duidelijk aan deze problemen”, merkte de oud-coureur op. “Hij zei eigenlijk: ‘Ik heb het team bewust tegen de muur laten lopen. Ik heb ze gezegd dat dit compleet verkeerd was.’ Daaraan merk je ook dat er spanningen zijn binnen het team. Ergens vind ik het mooi dat Verstappen zo eerlijk en open is, maar sommige dingen moeten ook gewoon binnenskamers blijven.”

‘Tijd om een keuze te maken’

Ook de onzekerheid over Verstappens toekomst zorgt voor irritatie bij Schumacher. “De ene dag is het: ‘Nee hoor, ik rijd in 2027 gewoon voor Red Bull, er is niets aan de hand.’ En de volgende dag: ‘Als dit zo doorgaat, heb ik er geen zin meer in.’ Het wordt langzaamaan tijd dat hij een duidelijke keuze maakt, zodat het hele team zich weer op de toekomst kan richten.” Toch zag Schumacher ook positieve ontwikkelingen. “Red Bull heeft wel degelijk een stap gezet in Montreal; Hadjar was dit weekend erg sterk. Dat is overigens ook opvallend. Verstappen klaagde over de auto en Hadjar was bijna sneller dan hij. Dat hoeft niets te betekenen, maar het is wel opmerkelijk.”

Het advies van Schumacher? “Volgens mij heeft Pierre Waché iemand naast zich nodig die hem ondersteunt”, benadrukte hij. “Iemand die verder kijkt dan alleen de theorie. Los van het perfecte ontwerp in de windtunnel of op papier, heeft het team een auto nodig die écht goed bestuurbaar is. Een ontwerp met een breed werkvenster, zodat de auto ook presteert als de wind draait, een coureur later remt of het downforce-niveau verandert. Dat ontbreekt nu bij Red Bull.”

