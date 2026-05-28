Red Bull-teambaas Laurent Mekies is blij met de prestaties van zijn team tijdens de afgelopen GP Canada. Volgens de Fransman heeft de Oostenrijkse renstal alvast het gat naar koploper Mercedes een klein beetje kunnen dichten, al waarschuwt Mekies meteen voor zelfgenoegzaamheid: ‘Er is waarschijnlijk geen reden om meteen al te enthousiast te worden’.

Max Verstappen behaalde in Montreal voor het eerst dit seizoen het podium. De Nederlander reed als derde over de finishlijn, na de uitvalbeurten van George Russell en Lando Norris én een gevecht met Lewis Hamilton om de tweede plaats. Red Bull had al in Miami een upgradepakket meegenomen voor de RB22 en volgens teambaas Laurent Mekies is het gat naar Mercedes ondertussen kleiner geworden.

“Over het geheel genomen zag ik dat we in ieder geval de vooruitgang van Miami voortzetten,” zegt hij tegen de in Montreal aanwezige media. “We hebben iets meer bereikt dan de stap die we al in Miami hebben gezet, in die zin dat we erin geslaagd zijn om bij de topcoureurs een beetje van de performance af te snoepen. Als ik nu alleen naar de rondetijd kijk, was het drie tienden in de kwalificatie (tussen polesitter George Russell en Max Verstappen, red.), maar op zondag zaten we iets dichterbij dan de achterstand van een halve seconde die we nog in Miami hadden.”

Mekies waarschuwt

Toch moet Red Bull oppassen voor zelfgenoegzaamheid, benadrukte Mekies. “In Miami eindigden we veertig seconden achter de winnaar. Hier was het nu iets spannender”, voegde de teambaas eraan toe. “Er is waarschijnlijk geen reden om al te enthousiast te worden, aangezien het ook te maken kan hebben met het circuitontwerp. (Circuit Gilles Villeneuve, red.) is op bepaalde vlakken wat minder veeleisend voor de auto. Maar we bevestigen in ieder geval nogmaals wat we in Miami zagen: de jongens zijn erin geslaagd om nog iets extra’s uit de auto te halen. Als je bedenkt dat de concurrentie dit weekend weer een reeks upgrades had, bevestigt dat alleen maar dat we met de ontwikkeling de goede kant opgaan.”

