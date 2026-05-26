Fernando Alonso heeft na de GP van Canada toegegeven dat hij zijn race moest staken om ‘een einde te maken aan de pijn’. die werd veroorzaakt door aanhoudende problemen met de stoeltje. De tweevoudig wereldkampioen kende opnieuw een moeizaam weekend in Montreal. In de zoektocht naar betere prestaties zou Aston Martin het comfort voor de Spanjaard uit het oog zijn verloren. Voor Monaco krijgt hij waarschijnlijk een nieuwe stoel aangemeten.

In de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix speelde het zitvlak Alonso ook al parten. Ondanks pogingen van het team om de situatie te verbeteren, bleef het ongemak aanwezig. Na 23 ronden besloot hij uiteindelijk uit te stappen, mede doordat verdere verbetering door regen of safety cars onwaarschijnlijk leek. “We hadden een probleem met de stoel, waardoor ik me naarmate de ronden vorderden steeds ongemakkelijker voelde”, verklaarde hij na afloop. “De zitpositie voelde niet goed aan, en ja, we stonden duidelijk buiten de punten en er was geen dreiging van regen meer. Dus besloten we een einde te maken aan de pijn. Voor Monaco proberen we een nieuwe stoel te maken.”

‘Auto moet zo laag mogelijk zijn’

Binnen Aston Martin bevestigde topingenieur Mike Krack dat het probleem al langer speelde en mogelijk te maken heeft met de gekozen positionering van de cockpit. “Hij (Alonso, red.) zit al een tijdje niet lekker”, vulde de Luxemburger aan. “Het was nooit ondraaglijk, maar hij ervoer wel een soort drukpunt dat steeds erger werd. Ik denk dat we de positionering een beetje moeten heroverwegen.”

Daarbij sluit hij niet uit dat het team te ver is gegaan in de zoektocht naar performance. “Je probeert met deze auto’s zo laag mogelijk te zitten, en als je kijkt naar hoe coureurs de afgelopen jaren zaten, zie je dat ze steeds meer in een liggende positie terechtkomen. Ik denk dat we misschien een stap terug moeten doen naar hoe we het in het verleden deden.”

