George Russell heeft zijn excuses aangeboden voor zijn verhitte reactie na zijn uitvalbeurt in Canada. De Engelsman leek lange tijd op weg naar de overwinning, al kreeg hij flink weerstand van teamgenoot Kimi Antonelli. Toen zijn auto in de dertigste ronde plotseling de geest gaf, erfde de jonge Italiaan een relatief eenvoudige zege. Uit frustratie smeet Russell zijn hoofdsteun op het asfalt, wat hem uiteindelijk een voorwaardelijke geldboete opleverde.

De FIA liet tijdens de race weten het incident rond Russell nader te onderzoeken. Na afloop zou de Mercedes-coureur volgens het officiële rapport zijn excuses hebben aangeboden aan de stewards. Tegelijkertijd toonde de FIA begrip voor de emoties van het moment; door zijn uitvalbeurt verloor Russell veel terrein in de WK-stand. Het gat naar zijn jongere teamgenoot bedraagt inmiddels 43 punten. Daarom kreeg hij een voorwaardelijke geldboete van vijfduizend euro opgelegd.

Boetekleed

Ook op sociale media trok Russell het boetekleed aan en richtte hij zich tot de marshals en de FIA. “Mijn excuses aan de marshals en de FIA”, schreef hij. “Ik heb hun werk moeilijker gemaakt dan nodig was. De emoties liepen op dat moment hoog op.” In een apart bericht reageerde hij nogmaals op de pijnlijke afloop van zijn race in Montreal. “Ik ben sprakeloos nadat ik de leiding ben kwijtgeraakt. Ik heb echt genoten van de strijd met Kimi (Antonelli, red.) en had graag nog veertig ronden doorgevochten. Verder ben ik trots op mijn weekend in Canada. Op naar de volgende race.”

Op sociale media geniet men ondertussen zichtbaar van de ophef rondom Russell. Beelden van de Brit die zijn gestrande W17 vanachter de omheining bekijkt, worden massaal gedeeld. Ook Red Bull liet de kans op een plaagstootje niet liggen. Vorig jaar had Russell Verstappen nog bekritiseerd na hun botsing tijdens de GP van Spanje. “Hij (Verstappen, red.) reageert met woede en wat grenst aan geweld”, zei hij destijds. Onder een video van de gefrustreerde Russell in Canada schreef Red Bull veelzeggend: “Iets met grenzen aan.”

