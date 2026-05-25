McLaren sloeg een behoorlijke flater tijdens de afgelopen Canadese GP. Hoewel er op voorhand hevige hoosbuien werden voorspeld, bleef het kurkdroog gedurende de hoofdrace. Toch namen de papaja’s het zekere voor het onzekere en verschenen zowel Lando Norris als Oscar Piastri op intermediates aan de start. Twee vroege pitstops later vervlogen alle kansen op een goed resultaat. Teambaas Andrea Stella probeerde na afloop een verklaring te geven.

Verderop in het veld hadden meer teams de gok gewaagd en regenbanden onder de auto geschroefd. In het middenveld hadden de coureurs echter minder te verliezen dan Norris en Piastri, die de tweede startrij deelden. Hoewel de beslissing uiteindelijk niet loonde, kon de regerend wereldkampioen door een goede start wel kortstondig de leiding nemen; hij was beide Mercedessen te snel af.

Idioot

Het was van korte duur. Na zijn pitstop viel Norris ver terug, waarna hij door een technisch euvel een DNF achter zijn naam kreeg. “Ik had gewoon veel meer grip, zo simpel is het”, zei hij na afloop over zijn start. “Het was dus niet zó dom om op die band te rijden. Hij droogde gewoon uit en natuurlijk, toen Mercedes eenmaal wat temperatuur in de banden had, sloegen ze terug. Een fractie meer regen of een paar buitjes, en het had er heel anders uitgezien. Ik ben blij dat we ergens voor zijn gegaan en daaraan vastgehouden hebben”, benadrukte hij. “Soms loopt het gewoon niet zoals je wilt – dat accepteren we en we leren ervan.”

Oscar Piastri reageerde eveneens teleurgesteld. Ook hij viel ver terug na de vroege pitstop. Bovendien botste hij tijdens een inhaalactie op de flank van Alex Albon, wat hem een tijdstraf van tien seconden opleverde. Mede daardoor eindigde hij puntloos op P11. “Helaas stopte het met regenen toen de opwarmronde begon”, verzuchtte de Australiër nadien. “Het was gewoon zo’n moment waarop we eruit hadden kunnen zien als helden als het wat langer had geregend, maar dat gebeurde niet, dus zagen we eruit als idioten. Tja, dat kan gebeuren.”

Gok in het moment

Teambaas Andrea Stella werd achteraf gevraagd naar de strategie van McLaren en legde de bandengok als volgt uit. “Iedereen was het grotendeels eens met deze keuze”, stelde hij voorop. “Je moet bedenken dat de banden vijf minuten voor de start worden gemonteerd. Feitelijk hebben we dus zeven minuten om een strategie te kiezen. Naar onze mening was de baan glad én regende het”, verduidelijkte hij. “De intermediates waren op dat moment de juiste band.” Door de twee extra opwarmronden na het uitvallen van de Racing Bulls van Arvid Lindblad droogde de baan echter snel op.

“Vanuit de pitstraat kleurde het circuit eerst donkergrijs, maar veranderde het daarna in grijs – alsof het droog was”, verzuchtte Stella. “Maar je moet onze beslissing beoordelen op het moment dat die genomen werd”, benadrukte hij. “Zoals ik al zei: het feit dat de regen vrijwel direct stopte en we vervolgens twee extra opwarmronden moesten rijden, straften onze keuze direct af. Maar als de regen nog een paar minuten langer had aangehouden en de race op het juiste moment was gestart, hadden de auto’s op slicks het waarschijnlijk een stuk lastiger gehad.”

